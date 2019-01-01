Александр Беглов получил единую карту петербуржца

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов получил в одном из отделений Сбербанка единую карту петербуржца, передает ТАСС.

Прием заявлений на выдачу ЕКП начался с 6 мая. Карту выдают три банка, участвующие в проекте: ВТБ, банк «Санкт-Петербург» и Сбербанк.

Беглов отметил, что карта «это удобно». Губернатор напомнил, что на нее «можно получать на нее заработную плату, пенсию, льготы». Кроме того, карту можно использовать при оплате проездного билета, получать на нее бонусы, использовать как удостоверение личности. Возможности ЕКП будут расширяться и в будущем.

Карта выпускается на базе национальной платежной системы «Мир» и оформляется в течение двух недель.

Ранее власти Петербурга сообщали о планах выдать в 2019 году 400 тысяч ЕКП, а за два-три года - около 2 миллионов штук.

