Албания объявила о высылке российского дипломата
Албания объявит персоной нон-грата дипломата из РФ Алексея Кривошеева за нарушения противоэпидемических мер. Об этом сообщает МИД Албании.
В МИД также заявили, что о случившемся извещен посол России Михаил Афанасьев, они рассказали ему о нарушениях сотрудника дипмиссии. Несмотря на предупреждение, Кривошеев, по данным албанского МИД, "продолжал нарушать принятые меры".
Кривошеев будет обязан покинуть Албанию в течение 72 часов. В ведомстве также подчеркнули, что это "вынужденная мера", принятая для защиты здоровья коллег. Агентство передает, что российское посольство назвало обвинения в адрес высланного российского представителя "необоснованными".
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