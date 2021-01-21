Албания объявила о высылке российского дипломата

Албания объявит персоной нон-грата дипломата из РФ Алексея Кривошеева за нарушения противоэпидемических мер. Об этом сообщает МИД Албании.

В МИД также заявили, что о случившемся извещен посол России Михаил Афанасьев, они рассказали ему о нарушениях сотрудника дипмиссии. Несмотря на предупреждение, Кривошеев, по данным албанского МИД, "продолжал нарушать принятые меры".

Кривошеев будет обязан покинуть Албанию в течение 72 часов. В ведомстве также подчеркнули, что это "вынужденная мера", принятая для защиты здоровья коллег. Агентство передает, что российское посольство назвало обвинения в адрес высланного российского представителя "необоснованными".

