«Акцент на безопасность»: Страны ШОС недовольны отсутствием экономических проектов

«Президент Токаев сказал совершенно верно, ни одного проекта многостороннего осуществлено не было, причина именно в том, что нет механизмов финансирования. В этом выражается недовольство. Хорошо, что это дошло до высших кругов. В ШОС сейчас ключевое направление – сотрудничество в области безопасности, в этой связи делается довольно много. Проводятся совместные антитеррористические учения, это военное сотрудничество, ведется борьба с наркоторговлей. Есть кое-что в культурной области, но сейчас самое время, чтобы экономическая сфера вышла на передний план, это важно в условиях санкций. Про это много говорят, но пока ничего не сделано», - рассказал он.

Собеседник НСН также подчеркнул, что тема перехода на расчеты в национальных валютах сегодня обсуждается не только в рамках ШОС.

«Расчеты в национальных валютах сейчас многие страны пытаются осуществить, Россия с Индией в значительной степени перешли на национальные валюты, но этот вопрос не касается напрямую ШОС. Это касается всей мировой торговли и связывается с недовольствами вокруг доминирования доллара», - добавил Лукин.

Система расчетов с дружественными странами в национальных валютах очень плохо себя показала, рассказал ранее аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко «Радиоточке НСН». По его словам, российские поставщики получают, например, индийские рупии, которые потом не могут обменять на другие валюты.

