Аксёнов прокомментировал заявление ОБСЕ об исторической принадлежности Крыма

Глава республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал заявление спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика об исторической принадлежности Крыма России на своей странице в Facebook. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

В ходе международного форума в Зальцбурге Сайдик напомнил о том, что Крым принадлежал России со времен Российской империи и до передачи его Украинской ССР в 1954 году. Аксёнов написал: «Это вызвало нервную реакцию посла Украины в Австрии. Полезное для европейской публики напоминание и редкая для европейского политика откровенность».

Глава республики также отметил, что западные ангажированные СМИ не дают донести до европейцев историческую правду, поэтому простое озвучивание факта, «свидетельствующего об историческом контексте воссоединения Крыма с Россией», вызывает широкий общественный резонанс.

