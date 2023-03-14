Аксенов допустил провокации ВСУ к годовщине воссоединения Крыма с РФ
Главы Крыма Сергей Аксенов считает, что украинские власти попытаются устроить провокацию к годовщине воссоединения полуострова с Россией, которая отмечается 18 марта.
«Конечно, попробуют какую-то гадость к 18 марта сделать... Посмотрим», - цитирует Аксенова РИА Новости.
Ранее ветеран войны в Ираке, обозреватель New Yorker Дэн Колдуэлл заявил, что Запад мог предотвратить спецоперацию на Украине, если бы признал вхождение Крыма в состав России, сообщает НСН.
В марте 2014 года Крым стал частью России. Решение было принято на всенародном референдуме. С тех пор 18 марта в стране проходят митинги и акции, которые приурочены к этому событию.
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