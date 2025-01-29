Ахмада аш-Шараа объявили президентом Сирии на переходный период
Президентом Сирии на переходный период объявлен глава новой администрации временного правительства страны Ахмад аш-Шараа, он будет представлять государство на международных форумах. Об этом сообщил Telegram-канал департамента военных операций Сирии.
Кроме того, объявлено о роспуске парламента и о прекращении действия прежней конституции.
Ранее министерство иностранных дел России сообщило о готовности Москвы принять участие в восстановлении Сирийской Арабской Республики после свержения экс-президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru