Ахмада аш-Шараа объявили президентом Сирии на переходный период

Кроме того, объявлено о роспуске парламента и о прекращении действия прежней конституции.

Ранее министерство иностранных дел России сообщило о готовности Москвы принять участие в восстановлении Сирийской Арабской Республики после свержения экс-президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

