Ахмада аш-Шараа объявили президентом Сирии на переходный период

Президентом Сирии на переходный период объявлен глава новой администрации временного правительства страны Ахмад аш-Шараа, он будет представлять государство на международных форумах. Об этом сообщил Telegram-канал департамента военных операций Сирии.

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Кроме того, объявлено о роспуске парламента и о прекращении действия прежней конституции.

Ранее министерство иностранных дел России сообщило о готовности Москвы принять участие в восстановлении Сирийской Арабской Республики после свержения экс-президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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