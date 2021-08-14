Афганские боевики пообещали не подвергать опасности иностранных дипломатов

Афганские талибы (Члены движения "Талибан", запрещено в России) заверили, что не будут нападать на дипломатические объекты. Об этом в эфире телеканала MSNBC заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Талибы сами сказали, что у них нет намерения атаковывать дипломатические представительства", - заявил дипломат. Однако он напомнил, что США не может доверять словам боевиков, и призвал следить за их действиями.

"Сейчас мы предпринимаем меры по перемещению части нашего гражданского персонала для того, чтобы избавить людей от возможного вреда", - пояснил Прайс.

Ранее в пятницу стало известно о переброске трех батальонов ВС США в Кабул, чтобы обеспечить безопасность американских сотрудников, в первую очередь дипломатов, а также прикрыть выход американских войск из страны.

