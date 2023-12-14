Адвокат: Стрелков не признал вину в суде

По его словам, заседание проходит в закрытом режиме.

«Прокурором было оглашено обвинение, наш подзащитный заявил, что не признает вину», - добавил юрист.

Ранее Стрелкову предъявили обвинение в призывах к экстремистской деятельности в интернете, максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».