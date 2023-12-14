Адвокат: Стрелков не признал вину в суде
Адвокат Гаджи Алиев, представляющий интересы экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), заявил, что в Мосгорсуде началось рассмотрение по существу дела его подзащитного, сообщает РИА Новости.
По его словам, заседание проходит в закрытом режиме.
«Прокурором было оглашено обвинение, наш подзащитный заявил, что не признает вину», - добавил юрист.
Ранее Стрелкову предъявили обвинение в призывах к экстремистской деятельности в интернете, максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru