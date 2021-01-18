Адвокат рассказала, что ФСИН требует ареста Навального
Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова рассказала, что ФСИН просит суд арестовать политика до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное, сообщает ТАСС.
По словам Михайловой, судебное заседание по ходатайству ФСИН пройдёт 18 января в УВД «Химки», где находится сейчас оппозиционер.
Навальный, 17 января вернувшийся из Германии в Россию, был задержан после прилёта в аэропорту «Шереметьево». Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше», сообщает RT.
В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелёта из Томска. После экстренной посадки самолёта его госпитализировали в одну из больниц Омска, а позже перевезли для лечения в берлинскую клинику Charite. Немецкие специалисты заявили, что политика отравили веществом из группы «Новичок».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+22 857 / сут.
Умерли
66 037+471 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+18 333 / сут.
- Минская милиция за прошедшие выходные задержала 30 человек за участие в протестных акциях
- Лавров сообщил об отсутствии у Москвы мыслей о присоединении Карабаха
- Адвокат рассказала, что ФСИН требует ареста Навального
- Лавров: у РФ нет повода возбуждать дело по инциденту с Навальным
- Совместные учения армий России и Белоруссии «Запад-2021» пройдут в сентябре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru