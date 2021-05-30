Адвокат Протасевича раскрыла его местонахождение

Адвокат задержанного в минском аэропорту Романа Протасевича Инесса Оленская рассказала со слов его родственников, что они отправили для него передачу в СИЗО КГБ республики.

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«Родственники мне сказали, что передали туда передачу», - пояснила Оленская РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли Протасевич переведен в СИЗО КГБ.

По словам адвоката, она сама не может говорить, «ни где он находится, ни в чем обвиняется», потому что дала следствию подписку о неразглашении.

Напомним, по данным МВД Республики, один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич находится в СИЗО №1 в Минске, жалоб на здоровье администрации учреждения от него не поступало. В видеоролике, показанном в эфире гостелеканала «Беларусь 1», Протасевич рассказал, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках.

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ФОТО: скриншот / Youtube.com
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