Адвокат Протасевича раскрыла его местонахождение

«Родственники мне сказали, что передали туда передачу», - пояснила Оленская РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли Протасевич переведен в СИЗО КГБ.

По словам адвоката, она сама не может говорить, «ни где он находится, ни в чем обвиняется», потому что дала следствию подписку о неразглашении.

Напомним, по данным МВД Республики, один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич находится в СИЗО №1 в Минске, жалоб на здоровье администрации учреждения от него не поступало. В видеоролике, показанном в эфире гостелеканала «Беларусь 1», Протасевич рассказал, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках.

