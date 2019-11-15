Администрация США опубликовала стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским

Администрация Дональда Трампа обнародовала стенограмму первого телефонного разговора президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским, датированным 21 апреля 2019 года.

Судя по распечатке, 16-минутная беседа представляла собой в основном обмен любезностями, передает ТАСС. Конкретные темы в ходе разговора не были затронуты, также не было даже намёка на какие-либо политические размены.

Глава Белого дома, в частности, несколько раз поздравил Зеленского с победой на президентских выборах. Он также заявил, его многочисленные друзья на Украине положительно оценивают нового лидера и верили в его победу. В свою очередь Зеленский заявил, что вместе со своей командой рассматривает Трампа в качестве «замечательного примера».

Президент США также пригласил украинского лидера в Вашингтон и вежливо отклонил встречное приглашение на инаугурацию в Киев. На прощание Зеленский сказал Трампу, что будет практиковаться в английском языке, чтобы общаться при личной встрече.

Публикация стенограммы совпала по времени с началом в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США публичных слушаний с участием бывшего американского посла в Киеве Мари Йованович в рамках импичмента Трампа. Именно содержание этого телефонного разговора стало поводом для начала процедуры отстранения президента США от власти, которую инициировала Демократическая партия.

Противники Трампа заявляют, что он пытался заставить Зеленского расследовать деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Байден называется наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Сам глава Белого дома отвергает все обвинения.

