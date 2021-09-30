«Абсолютная глупость». Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании CNN заявил, что вопрос о вхождении республики в состав России на повестке дня «не стоит вообще».
По его словам, подобные предположения являются «выдумкой коллективного Запада» и «абсолютной глупостью».
«Руководство России и Белоруссии достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет ещё сильнее унитарного образования», - подчеркнул белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что Минск не будет вести диалог с Западом, пока с республики не будут сняты «безмозглые санкции», сообщает RT.
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