Аборты могут быть запрещены в 13 штатах США после решения Верховного суда

Законы, запрещающие аборты в США, могут вступить в силу в 13 штатах страны после соответствующего решения Верховного суда. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее в пятницу Верховным судом были отменены гарантии федеральной конституционной защиты прав на аборт и разрешено каждому штату решать ограничивать или запрещать аборты.

В числе этих штатов Айдахо, Юта, Вайоминг, Северная Дакота, Южная Дакота, Оклахома, Техас, Миссури, Арканзас, Луизиана, Миссисипи, Теннеси, Кентукки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АбортыСША
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