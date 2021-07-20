Абхазский дипломат поблагодарил офис Зеленского за «признание» независимости республики

Замминистра иностранных дел Абхазии Кан Тания поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за «признание» независимости республики. Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook.

Накануне после визита Зеленского в Грузию на сайте офиса украинского лидера был опубликован пресс-релиз, в котором сообщалось об ознакомлении президента «с ситуацией в сфере безопасности на границе с Абхазией». Таким образом, в офисе Зеленского де-факто признали независимость республики. Скриншот с ошибочным заголовком опубликован в сети. Позже слово «граница» в пресс-релизе заменили на «линию оккупации», отмечает «Свободная пресса».

«Хочется поблагодарить президента Украины за фактическое признание Абхазии. Во-первых, в заголовке на сайте президента Украины не пишут про так называемую грузинскими властями "административную линию", а называют вещи своими именами — то есть граница с Абхазией», — цитирует Танию телеканал «360».

Однако позже эта запись была удалена из Facebook дипломата.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийАбхазия
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