СМИ: 14 министерств переедут в «Москва-Сити»
27 августа10:20
14 министерств в ближайшем будущем переедут из зданий в центре Москвы в офисы, которые расположены не территории «Москва-Сити». По данным «Коммерсанта», такое решение было принято в начале лета. Уточняется, что контролировать переезд будет глава Министерства экономического развития Максим Орешкин.
Известно, что останутся работать на прежних местах только силовые ведомства, а также Министерство иностранных дел, отмечает «Свободная пресса».
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ФОТО: Департамент города Москвы по конкурентной политике
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