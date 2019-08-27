СМИ: 14 министерств переедут в «Москва-Сити»

14 министерств в ближайшем будущем переедут из зданий в центре Москвы в офисы, которые расположены не территории «Москва-Сити». По данным «Коммерсанта», такое решение было принято в начале лета. Уточняется, что контролировать переезд будет глава Министерства экономического развития Максим Орешкин.

Известно, что останутся работать на прежних местах только силовые ведомства, а также Министерство иностранных дел, отмечает «Свободная пресса».



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ФОТО: Департамент города Москвы по конкурентной политике
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