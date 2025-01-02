«Зима в Москве»: В январе в зале «Зарядье» пройдут новогодние представления
В январе в период праздников в столице в рамках проекта «Зима в Москве» в зале «Зарядье» пройдут новогодние концерты для детей. Афиша мероприятий, организованных при поддержке Департамента культуры города, доступна на официальном сайте организации.
Так, 3 января москвичи смогут увидеть симфоническую сказку «Петя и волк», а также спектакль «Карнавал животных». Участие в постановках приняли Евгений Миронов, Александра Урсуляк и музыканты Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина.
5 января в малом зале пройдет «Щелкунчик», зрители которого смогут стать активными участниками представления и погрузиться в сказочную атмосферу с помощью аттракционов.
По данным пресс-службы Департамента культуры Москвы, 6 января в «Зарядье» покажут сказку «Снежная королева», а 8 января — спектакль «Хроники Нарнии».
Уже после новогодних праздников, 18 января, москвичи и гости столицы смогут посмотреть концерт по «Рождественской истории» Чарльза Диккенса в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов: Российские военные установили флаг РФ в селе Белогорье
- Минюст Украины: В госбюджет направили около $60 млн от активов РФ
- Китай ограничил поставки товаров 28 компаний США
- Роспотребнадзор: Доминирующий в РФ штамм гриппа может привести к пневмонии
- Хинштейн: ВСУ нанесли ракетный удар под Рыльском
- Захарова: Прекращение поставок газа из РФ негативно повлияет на жизнь европейцев
- Умер 26-летний боец MMA Хакария Уилсон
- Выигравший миллиард в лотерею «Русское лото» получит свыше 780 млн руб.
- Умерла старейшая в мире олимпийская чемпионка в возрасте 103 лет
- СМИ: Связанным с терактом в «Крокусе» лицам грозит 15 лет тюрьмы в Турции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru