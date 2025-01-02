«Зима в Москве»: В январе в зале «Зарядье» пройдут новогодние представления

В январе в период праздников в столице в рамках проекта «Зима в Москве» в зале «Зарядье» пройдут новогодние концерты для детей. Афиша мероприятий, организованных при поддержке Департамента культуры города, доступна на официальном сайте организации.

Так, 3 января москвичи смогут увидеть симфоническую сказку «Петя и волк», а также спектакль «Карнавал животных». Участие в постановках приняли Евгений Миронов, Александра Урсуляк и музыканты Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина.

5 января в малом зале пройдет «Щелкунчик», зрители которого смогут стать активными участниками представления и погрузиться в сказочную атмосферу с помощью аттракционов.

По данным пресс-службы Департамента культуры Москвы, 6 января в «Зарядье» покажут сказку «Снежная королева», а 8 января — спектакль «Хроники Нарнии».

Уже после новогодних праздников, 18 января, москвичи и гости столицы смогут посмотреть концерт по «Рождественской истории» Чарльза Диккенса в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра.