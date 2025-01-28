«Зима в Москве»: Китайский Новый год встретят шествием по улицам столицы

В период празднования китайского Нового года в рамках проекта «Зима в Москве» с 28 января по 9 февраля в центре города пройдут театрализованные представления «Танец дракона», рассказал оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В рамках представлений артисты в аутентичных костюмах покажут тематические номера и шоу и помогут зрителям приобщиться к китайской культуре. Так, 28 января сотня артистов во главе с огромными фигурами дракона и змеи стартуют в 17:00 с Тверского бульвара, пройдут по Тверской площади через Камергерский переулок в самый центр Москвы.

Артисты в ярких костюмах китайских львов, членов императорской семьи, драконов и принцесс покажут зрителям зрелищные номера. Так, у памятника Тимирязеву на Тверском бульваре зрителей ждет танец северных львов-хранителей и интерактивный хоровод с большим золотым драконом, а у памятника Есенину артисты станцуют с фонарями и в костюмах южных львов.

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В финале представления «Танец дракона» разыграется грандиозное шоу китайских барабанщиков в костюмах воинов драконов, следом выйдут дамы в костюмах Пекинской оперы, а ключевым моментом представления станет ритуал встречи Нового года в виде танца большого дракона и зеленой змеи.

Представления в исполнении 30 артистов зрители смогут увидеть по выходным в центре Москвы в течение всего периода празднования китайского Нового года. Шоу станут символом дружбы и культурного взаимодействия двух стран в рамках Годов культуры России и Китая.


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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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