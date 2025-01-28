«Зима в Москве»: Китайский Новый год встретят шествием по улицам столицы

В период празднования китайского Нового года в рамках проекта «Зима в Москве» с 28 января по 9 февраля в центре города пройдут театрализованные представления «Танец дракона», рассказал оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В рамках представлений артисты в аутентичных костюмах покажут тематические номера и шоу и помогут зрителям приобщиться к китайской культуре. Так, 28 января сотня артистов во главе с огромными фигурами дракона и змеи стартуют в 17:00 с Тверского бульвара, пройдут по Тверской площади через Камергерский переулок в самый центр Москвы.

Артисты в ярких костюмах китайских львов, членов императорской семьи, драконов и принцесс покажут зрителям зрелищные номера. Так, у памятника Тимирязеву на Тверском бульваре зрителей ждет танец северных львов-хранителей и интерактивный хоровод с большим золотым драконом, а у памятника Есенину артисты станцуют с фонарями и в костюмах южных львов.