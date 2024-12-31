«Зима в Москве»: Как пройдут праздники в усадьбах Деда Мороза

В новогодние праздники жители и гости столицы смогут посетить усадьбу Деда Мороза. Об этом говорится на официальном портале мэра Москвы Сергея Собянина.

Посетители смогут поучаствовать в различных играх, розыгрышах, а также увидеть световые и цирковые шоу.

Отмечается, что один из филиалов усадьбы Деда Мороза расположен в ландшафтном парке «Митино». В нем до 12 января покажут иммерсивные представления, шоу барабанщиков, театр кукол и другую программу. Увидеть представления москвичи смогут с 11:00 до 20:00 часов.

Другой филиал резиденции Деда Мороза открыт в парке Олимпийской деревни, где посетители смогут посмотреть на символы новогоднего праздника из других стран. 1 января на этом объекте пройдет костюмированный карнавальный забег, интерактивный новогодний спектакль, дискотека и прочие развлечения.

Третий филиал усадьбы находится в Измайловском парке. Попасть на бесплатные спектакли по мотивам мультфильмов и сказок москвичи смогут ежедневно с 13:00 до 14:00 и с 17:00 до 18:00.