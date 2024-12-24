«Зима в Москве»: «Домики добра» продолжают сбор подарков участникам СВО и детям

«Домики добра» проекта «Москва помогает» открыты по всей столице, они будут работать на площадках городских фестивалей «Московские сезоны» до 28 февраля 2025 года. Всю собранную помощь передадут в новые регионы РФ, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Подарить улыбку и новогоднее чудо детям, проживающим на новых территориях страны, передать теплые пожелания нашим защитникам или помочь животным может каждый. По всей Москве открыты "Домики добра", где неравнодушных жителей и гостей города ждут волонтеры», — отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунов.

В городе запустили более 30 пунктов сбора новогодних подарков. Горожане могут принести сладости, теплые вещи, товары для животных, подписать открытки с пожеланиями.

