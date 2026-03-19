Жители Зеленограда отправили более двух тонн гуманитарной помощи для бойцов СВО

Совет ветеранов и активисты старшего поколения в районе Старое Крюково Зеленоградского административного округа поддерживают военных в зоне специальной военной операции и госпиталях.

С сентября 2022 года неравнодушные жители собрали и передали более двух тонн гуманитарной помощи. Ежемесячно на фронт отправляют продукты, средства личной гигиены, теплую одежду и другие необходимые вещи. Также активисты оказывают помощь пациентам нескольких госпиталей, где бойцы проходят лечение и реабилитацию.

Представители старшего поколения района Старое Крюково самостоятельно изготавливают маскировочные костюмы, нашлемники, гигиенические наборы. С 2022 года на фронт направили более тысячи предметов, сделанных своими руками. Например, одна из жительниц связала более 100 пар теплых носков.

Как отметила председатель районного совета ветеранов Зинаида Павлова, к праздникам для бойцов на фронте и в госпиталях готовят сладкие подарки. Представители старшего поколения и учащиеся зеленоградских школ также пишут и отправляют военным открытки с поздравлениями и словами поддержки.

Сейчас в сборе помощи участникам СВО задействованы около 200 человек. Присоединиться к неравнодушным жителям могут все желающие. Чистые вещи в хорошем состоянии для отправки на передовую принимаются по вторникам и четвергам в корпусе 828 и по понедельникам и средам в корпусе 913.

