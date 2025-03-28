Жители домов по реновации могут протестировать московские постаматы
За два года в подъездах новых домов, построенных в рамках программы реновации ветхого жилья, установили 63 постамата сервиса «Московский постамат». Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Первый постамат установили в доме на Волгоградском проспекте в феврале 2023 года.
Глава департамента отметил, что новостройки возводят по передовым технологиям в соответствии со смарт-стандартом, в частности, подразумевается доступ к популярным городским сервисам. «Один из ярких примеров — установка вендинговых аппаратов и постаматов в зоне холла», — сказал Овчинский.
Общегородской сетью постаматов «Московский постамат» пользуются свыше 80 тысяч москвичей. Постаматы в новостройках по реновации устанавливаются в 2025 году в тестовом режиме, чтобы сформировать у жильцов пользовательский опыт. Впоследствии решение о дальнейшем использовании постамата принимается на собрании собственников.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
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