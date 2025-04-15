Жители 30 домов по реновации переехали в новостройки в Кузьминках
Жители 30 сносимых по программе реновации старых домов получили новое жилье в районе Кузьминки. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
На освобожденных после сноса территориях формируются стартовые площадки для возведения новых домов и сопутствующей инфраструктуры.
«Переселение по программе реновации в районе Кузьминки началось в 2018 году, когда под заселение был передан первый жилой комплекс на Волгоградском проспекте. Сегодня количество таких ЖК достигло 16, в них суммарно оборудовано 2,8 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики. Ожидается, что в Кузьминках расселят 287 старых зданий, а ключи от нового жилья получат более 64 тысяч жителей района.
На нежилых первых этажах новых домов появятся объекты социально-бытового назначения — магазины, пункты выдачи заказов, салоны красоты, обучающие и досуговые детские центры, частные клиники и аптеки. Также рабочие благоустраивают придомовые территории.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал об использовании префаб-технологий при возведении домов по программе реновации. Также градоначальник поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru