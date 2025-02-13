Жилой комплекс возведут в районе Хорошево-Мневники
Согласован проект жилого комплекса на северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники, сообщил председатель Москомэкспертизы, входящей в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.
«Согласованный проект предполагает строительство двух жилых корпусов, объединенных стилобатом и трехэтажной подземной автостоянкой. Общая поэтажная площадь объекта составит 55 тысяч квадратных метров. Всего в жилом комплексе будет 853 квартиры, в том числе однокомнатные, двух- и трехкомнатные», – уточнил глава московского ведомства.
Первый этаж жилых зданий отведут под коммерцию, там могут открыться магазины, заведения общественного питания, а также офисы. В подземной части обустроят стоянку на 309 автомобилей. Там также расположатся кладовые для жильцов, технические помещения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru