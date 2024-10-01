Жилой комплекс построят в Пресненском районе Москвы

Новый жилой комплекс намерены возвести в Пресненском районе Москвы, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Проект предполагает строительство в Пресненском районе жилого комплекса с физкультурно-оздоровительным центром общей площадью около 18,3 тысячи квадратных метров», – добавил он.

По словам Щербакова, здание будет состоять из трех секций: одной шестиэтажной и двух девятиэтажных. Уточняется, что в каждой секции предусмотрят отдельный вход, в физкультурно-оздоровительный центр тоже можно будет отдельно попасть с улицы.

В подземном этаже появятся технические помещения и паркинг, рассчитанный на 43 машино-места.

Проект также предусматривает благоустройство придомовой территории. Ее разделят на два внутренних двора, которые будут доступны только для специального транспорта и личных автомобилей жильцов.

Москва остается лидером среди регионов по темпам и объемам строительства. Объем строительства в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» за последние несколько лет вырос в два раза: с трех миллионов до пяти – семи миллионов квадратных метров в год.