Жилой комплекс построят в Обручевском районе Москвы

Жилой комплекс возведут на юго-западе российской столицы на Старокалужском шоссе. Проект в Обручевском районе уже согласован городскими властями, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Согласно проекту, комплекс будет состоять из двух разновысотных жилых корпусов с двухуровневым паркингом. Также в состав объекта входит двухэтажный блок, в котором разместятся торговые помещения с дополнительной инфраструктурой. Жилой комплекс появится на свободном от застройки земельном участке», – уточнил глава Москомэкспертизы.

Один из корпусов запроектирован со ступенчатым завершением, второй - со скатным. Башни объединят общим стилобатом и подземными этажами. Под корпусами обустроят автостоянку на 270 мест, кладовые и различные технические помещения. Жилой комплекс будет включать 618 квартир общей площадью свыше 41 тысячи квадратных метров.

Прилегающую территорию благоустроят. Внутренний двор объединит детские и спортивные площадки с зонами тихого отдыха. Выгодное расположение ЖК обусловлено развитой инфраструктурой данного района. Участок окружен плотной сетью улиц и проездов, в том числе Ленинским проспектом и Профсоюзной улицей. Рядом находятся две станции метро.

