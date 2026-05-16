Жилой комплекс построят в Хорошевском районе Москвы

Согласован проект жилого комплекса «Сезар Будущее» в Хорошевском районе. Об этом проинформировал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков. Работы запланированы по адресу: 2-й Хорошевский проезд, земельный участок 7/4.

«Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства в Хорошевском районе жилого комплекса. Он будет состоять из семи разновысотных корпусов, объединенных стилобатом и двухуровневым подземным паркингом. Объект планируют возвести на свободном от застройки участке площадью 1,6 гектара в рамках масштабной реорганизации 20 гектаров территории бывшей складской базы «Красная Пресня», – уточнил глава Москомэкспертизы.

Девелопером проекта выступает SEZAR GROUP. Жилой комплекс будет возведен в уже сформированной застройке кластера «Большой Сити». Особенностью проекта станет хорошая транспортная доступность, близость Московского международного делового центра «Москва-Сити», парков, культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры. Кроме того, вблизи находятся станция метро «Беговая» Таганско-Краснопресненской линии и одноименная платформа первого Московского центрального диаметра.

ЖК объединит шесть жилых зданий и девятиэтажный офисный центр. В общей сложности в проекте заложено 1257 квартир с разным числом комнат. Архитектурные решения придадут строениям динамичные контуры. В рамках реализации проекта также благоустроят прилегающую территорию, разобьют цветочные клумбы, высадят кустарники.

