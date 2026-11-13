Жилой комплекс построят на востоке Москвы

Новый жилой комплекс построят в Восточном административном округе столицы для реализации программы реновации. Новостройка появится на Зеленом проспекте. Как сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков, проект строительства уже согласован.



«Проект жилого комплекса на 714 квартир общей площадью 43,5 тысячи квадратных метров получил положительное заключение государственной экспертизы. Согласно документации, два пятисекционных корпуса возведут в районе Ивановское на земельном участке площадью два гектара на месте включенных в программу реновации пятиэтажек», – рассказал Щербаков.



Квартиры новоселам сдадут с установленной сантехникой и улучшенной чистовой отделкой, которая выполнена по стандартам программы реновации. Несколько квартир спроектированы с учетом потребностей маломобильных граждан.



Согласно утвержденному проекту, на первых этажах зданий предусмотрены помещения общественного и коммерческого назначения общей площадью свыше тысячи квадратных метров. Вестибюли подъездов будут сквозными для прохода жителей на улицу и во двор. Также там предусмотрены помещения для консьержей и колясочные комнаты. После окончания строительных работ во дворе дома разобьют газоны и цветники, высадят декоративные деревья и кустарники, обустроят детскую и спортивную площадки и зону для тихого отдыха.



Отмечается, что новый жилой комплекс гармонично впишется в район с развитой инфраструктурой недалеко от станции метро «Новогиреево». Рядом с ним расположены образовательные и медицинские учреждения, в шаговой доступности находятся Терлецкий и Кусковский лесопарки.

