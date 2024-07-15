Жилой комплекс по программе реновации появится на юго-западе Москвы

Новый жилой комплекс из четырех корпусов с подземным паркингом построят в рамках программы реновации на улице Введенского (район Коньково, ЮЗАО). Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, новый дом построят в 2026 году. Сейчас на объекте ведутся разработка котлована и монтаж шпунтового ограждения.

На фасадах разместятся металлические корзины для кондиционеров, а входные группы украсят витражами. Во всех 516 квартирах выполнят готовую улучшенную отделку по столичным стандартам реновации.

В вестибюле появятся колясочная, кладовая для инвентаря и почтовые ящики. Современные лифты оснастят тактильными и визуальными средствами информации. Дома оснастят пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре, а также видеонаблюдением.

Лифтовые холлы, полы вестибюлей и вход в здание выполнят на уровне земли для удобства жильцов, а шероховатая плитка защитит от падения.

Также строители благоустроят и озеленят придомовую территорию.

