Жилой дом в Ясеневе капитально отремонтируют

Многоэтажный дом на Новоясеневском проспекте в Юго-Западном административном округе Москвы капитально отремонтируют. Проект уже согласован, сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.

«Капитальный ремонт пройдет в шестнадцатиэтажном многоквартирном доме 1977 года постройки. В нем заменят инженерные коммуникации, после чего проведут восстановительный ремонт. Проект предусматривает применение современных эффективных и долговечных сертифицированных материалов», – уточнил глава московского ведомства.

Дом расположен по адресу: Новоясеневский проспект 38, корпус 1. Там, в частности, обновят системы отопления, водоснабжения и канализации. Также замене подлежат отопительные приборы в квартирах и местах общего пользования. После замены коммуникаций в подъездах и квартирах проведут локальный ремонт стен, полов и потолков, где они проходят.

