Жилой дом в Ясеневе капитально отремонтируют
Многоэтажный дом на Новоясеневском проспекте в Юго-Западном административном округе Москвы капитально отремонтируют. Проект уже согласован, сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков.
«Капитальный ремонт пройдет в шестнадцатиэтажном многоквартирном доме 1977 года постройки. В нем заменят инженерные коммуникации, после чего проведут восстановительный ремонт. Проект предусматривает применение современных эффективных и долговечных сертифицированных материалов», – уточнил глава московского ведомства.
Дом расположен по адресу: Новоясеневский проспект 38, корпус 1. Там, в частности, обновят системы отопления, водоснабжения и канализации. Также замене подлежат отопительные приборы в квартирах и местах общего пользования. После замены коммуникаций в подъездах и квартирах проведут локальный ремонт стен, полов и потолков, где они проходят.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru