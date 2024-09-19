Жилой дом построят в Головинском районе Москвы

Согласован проект постройки жилого многоквартирного дома на Кронштадтском бульваре в САО, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

По проекту планируется возвести дом из трех разновысотных жилых корпусов, которые будут объединены стилобатом с помещениями под коммерческие цели.

Также в стилобатной части расположатся входные группы в жилые корпуса, колясочные, комнаты для почтовых ящиков, технические помещения и офисы консьержей.

Под землей расположится паркинг на 246 машино-мест. Также там оборудуют кладовые для хранения вещей хозяев квартир и технические помещения. В здании будут 1174 квартиры. Помимо этого, планируется создать удобные входы для маломобильных граждан.

