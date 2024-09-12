Жилой дом отремонтируют в Можайском районе Москвы
Согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома 1965 года постройки, который находится на Можайском шоссе, 44. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
По его словам, работы затронут, в частности, помещения общего назначения девятиэтажного дома. Также проведут наружный капремонт с устройством навесного фасада дома с дополнительным утеплением. В подъездах заменят облицовочную плитку на стенах первого этажа, окрасят стены и потолки со второго по девятый этаж.
Кроме того, в помещениях общего пользования поменяют окна и напольное покрытие, отремонтируют дверные откосы. Наружные поверхности балконов квартир будут очищать аппаратом высокого давления, а также окрасят по подготовленной поверхности, заменят покрытие полов и экраны.
Капремонт также затронет кровлю и надстройки на ней, подвальные помещения и технический этаж.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru