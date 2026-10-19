Жилой дом для программы реновации построят на улице Свободы в Москве

На северо-западе Москвы появится многоэтажный дом для программы реновации. О согласовании проекта сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Положительное заключение государственной экспертизы получил проект жилого дома на 119 квартир в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы. Согласно документации, здание возведут на участке площадью 0,5 гектара на месте пятиэтажки 1963 года, включенной в программу реновации. Общая площадь жилья в новостройке превысит восемь тысяч квадратных метров», – рассказал Щербаков.

Односекционное здание появится в районе с развитой инфраструктурой на улице Свободы около станции метро «Тушинская» и одноименной платформы второго Центрального московского диаметра. Площадь застройки будет равна 700 квадратным метрам. На первом этаже расположится входная группа жилой секции, которая будет отделена от вестибюля двумя тамбурами. Там же там будет место для консьержа и колясочной. Рядом с домом установят две спортивные и детскую площадки, благоустроят зону для тихого отдыха, посадят декоративные кустарники и деревья.

Жильцы получат квартиры уже с готовой отделкой, в которой используются современные и долговечные материалы. Также их будут ждать остекленная лоджия, электроплиты и сантехника.

