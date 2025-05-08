Жилой дом 1967 года постройки отремонтируют на Ленинском проспекте
Cогласован проект капитального ремонта многоэтажного жилого дома на Ленинском проспекте, об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербакова.
«Согласно проекту, в 19-этажном доме 1967 года постройки отремонтируют подъезд, подвал и технический этаж. Также в рамках капремонта обновят фасады здания», – уточнил глава московского ведомства.
Здание расположено по адресу: Ленинский проспект, 102. В подъезде, в частности, отремонтируют покрытие полов. Штукатурный слой стен и потолков приведут в порядок, после чего заново покрасят. В коридорах между квартирами установят новые двери, на лестничной клетке поменяют оконные блоки.
Специалисты также отремонтируют элементы крыльца, обновят козырек над входом. Кирпичную кладку стен первого этажа отремонтируют, а панели со второго по 19 этаж очистят шлифовальными машинами, раскроют и промоют межпанельные швы, после чего проведут новую герметизацию. Кроме того, цоколь облицуют плиткой вместо штукатурки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Товарооборот России и США за март увеличился до максимума за два года
- Умер автор концепции «мягкой силы» политолог Джозеф Най
- Google переименовала в приложении Персидский залив в Арабский
- Президент Эфиопии прибыл в Россию
- В Париже машина въехала в толпу болельщиков, отмечавших победу ПСЖ
- Песков рассказал, что переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут в разных форматах
- Глава комитета «Победа»: В Молдавии могут запретить День Победы
- Актера Смольянинова оштрафовали за неуплату в срок другого штрафа
- Посольство КНР опровергло, что Пекин запросил встречу с США
- В Японии двое мужчин проникли в школу, пострадали четыре преподавателя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru