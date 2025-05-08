Жилой дом 1967 года постройки отремонтируют на Ленинском проспекте

Cогласован проект капитального ремонта многоэтажного жилого дома на Ленинском проспекте, об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербакова.

«Согласно проекту, в 19-этажном доме 1967 года постройки отремонтируют подъезд, подвал и технический этаж. Также в рамках капремонта обновят фасады здания», – уточнил глава московского ведомства.

Здание расположено по адресу: Ленинский проспект, 102. В подъезде, в частности, отремонтируют покрытие полов. Штукатурный слой стен и потолков приведут в порядок, после чего заново покрасят. В коридорах между квартирами установят новые двери, на лестничной клетке поменяют оконные блоки.

Специалисты также отремонтируют элементы крыльца, обновят козырек над входом. Кирпичную кладку стен первого этажа отремонтируют, а панели со второго по 19 этаж очистят шлифовальными машинами, раскроют и промоют межпанельные швы, после чего проведут новую герметизацию. Кроме того, цоколь облицуют плиткой вместо штукатурки.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский

Горячие новости

Все новости

партнеры