Женский фестиваль спорта пройдет в парке «Музеон» 12 июля

Женский фестиваль спорта состоится 12 июля в парке искусств «Музеон» в Москве, он пройдет с 11:00 до 20:30. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На главной сцене запланированы занятия по зумбе, джампингу, фитроку в сопровождении треков популярных диджеев. Также здесь пройдут выступления известных исполнителей, в том числе Алсу, Natan, Олега Майами.

«Летний кинотеатр парка искусств «Музеон» станет лекторием. С посетителями встретятся актриса театра и кино Ирина Горбачева и эксперт моды и телеведущий Владислав Лисовец. Также пройдет открытый разговор и автограф-сессия с Еленой Крыгиной – визажистом, блогером и предпринимателем», – говорится в сообщении.

Программу завершит подкаст телеведущей и блогера Ассоль «О чем (не) говорят женщины».

В парке будет доступна отдельная площадка с велотренажерами для сайклинга. На сцене «Нова» пройдут телесные практики: йога, растяжка, барре. Кроме того, на деревянной террасе у сухого фонтана запланированы пять модных показов российских брендов спортивной и женской одежды.

При этом в пространстве «Мужская зона» гости фестиваля смогут поиграть в приставку, настольный футбол или хоккей, бадминтон, фрисби, отдохнуть в кибербаре. Детям будут доступны игровая площадка, аквагрим, мастер-классы и дискотека с мыльными пузырями.

Все мероприятия фестиваля бесплатны, на некоторые из них требуется предварительная регистрация. Подробная информация о событии опубликована на его странице на портале mos.ru.

