Женам бойцов СВО расскажут, как открыть свое дело и найти клиентов

Во флагманском центре «Моя работа» на Шаболовке 5 декабря откроется менторская гостиная «Женское дело». К ней приглашают присоединиться жен участников специальной военной операции, которые хотят заняться предпринимательством.

Всем желающим расскажут детали открытия собственного дела, будут проводиться лекции и тренинги, а специалисты научат, как совмещать бизнес и семью.

Так, первый заместитель директора службы занятости населения Москвы Роман Никитин рассказал, что современные женщины все больше стремятся к профессиональной самореализации, нередко выбирая при этом предпринимательский сценарий. Московская служба занятости населения поддерживает их в желании достичь финансовой стабильности и не зависеть от внешних обстоятельств.

Московские предприниматели активно оказывают участникам СВО адресную помощь, владельцы столичных магазинов передают военнослужащим все необходимое – от запчастей до газовых горелок. Активное участие в процессе принимают волонтеры, которые находятся с бойцами в прямом контакте и узнают их нужды.

