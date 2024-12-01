Земельный участок на юго-западе Москвы реорганизуют в рамках программы КРТ
В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют земельный участок площадью 6,76 га на юго-западе Москвы (Обручевский район), соответствующий проект размещен на сайте столичного правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В рамках реорганизации участка площадью 6,76 гектара планируется построить современный жилой квартал, где появится 116,4 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Объем вложений в развитие площадки составит около 29,31 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 264 миллиона рублей. В итоге в Обручевском районе появится 580 рабочих мест», – отметил вице-мэр.
Рядом с земельным участком находятся станция метро «Университет Дружбы Народов» и улица Академика Волгина.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, на участке возведут 85,7 тысячи «квадратов» жилья со спортивными и детскими площадками, а также 30,7 тысячи квадратных метров социальных и общественных объектов, в частности, будут построены административное здание, магазины и школа на тысячу учеников. Также строители проложат новые дороги и благоустроят прилегающую территорию.
Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.
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