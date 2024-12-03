Зеленые облигации Москвы вошли в число мировых практик по борьбе с изменением климата

Зеленые облигации Москвы вошли в число лучших мировых кейсов, направленных на борьбу с климатическими изменениями, сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Зеленые облигации Москвы вошли в число лучших и получили международное признание как инновационная и эффективная практика, с помощью которой город финансирует мероприятия по борьбе с изменениями климата», – пояснила она.

Как добавила Багреева, лучшие кейсы были отобраны ООН-Хабитат. Она также напомнила, что Москва стала первым российским регионом, разместившим в 2021 году биржевые зеленые облигации и в 2023 году – зеленые облигации для населения. Это позволило гражданам принять активное участие в формировании зеленой повестки города. В частности, профинансировать строительство и реконструкцию 48 километров путей и 21 станции Большой кольцевой линии метро и закупить более 450 электробусов для городского общественного транспорта.

Замена автобусов на электробусы позволила уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 105,5 тонны ежегодно. Открытие новых станций БКЛ привело к сокращению автомобильного трафика и снижению выделения загрязняющих веществ почти на 900 тонн, а парниковых газов на 20,9 тысячи тонн ежедневно.

Помимо московской практики, во Всемирный доклад по городам – 2024 вошли кейсы городов из Австралии, Индии, Китая, Испании, Мексики, Франции и ряда других стран.

