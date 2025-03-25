Здание XIX века отремонтируют в Москве
Многоквартирный жилой дом XIX века постройки отремонтируют в Пресненском районе Москвы. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. По его словам, проект капитального ремонта здания, расположенного по адресу: Трехгорный Вал, дом 8 уже согласован. Он предусматривает проведение восстановительных работ в местах замены инженерных коммуникаций, а также ремонт фасадов, кровли, подвала и чердака.
«Объектом капитального ремонта станет жилой дом 1890 года постройки. Это четырехэтажное здание сложной формы. В ходе работ его фасады и цоколь будут промыты, локально обработаны биоцидными растворами. Также во всем доме поменяют отливы окон и декоративных карнизов, отремонтируют и покрасят откосы», – рассказал Иван Щербаков.
Внутри дома в порядок приведут штукатурный слой стен и потолков. Во входной группе заменят дверной блок и обновят покрытие козырька. Особое внимание будет уделено архитектурным элементам фасада. В подвале отремонтируют полы, а на чердаке заменят слуховые окна, теплоизоляцию перекрытия, стен и вентиляционных шахт. В технических помещениях также будет проведена обработка конструкций антисептическими составами для борьбы с плесенью и возникновением грибка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru