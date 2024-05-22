Заводы в «Алабушево» позволили отказаться от закупок импортных лекарств

За последние пять лет был зафиксирован двукратный рост инвестиций в основной капитал столицы, только по итогам 2023 года объем вложений составил порядка 6,8 трлн рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, среди крупнейших реализованных проектов прошлого можно выделить проспект Багратиона — первую платную скоростную автодорогу в столице и индустриальный парк «Руднево», где производят БПЛА, банкоматы, медизделия и другую инновационную продукцию.

Также мэр выделил два крупных фармацевтических завода на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» и производство лазерных станков на площадке ОЭЗ «Печатники». По словам Собянина, в ассортименте предприятия свыше 200 видов изделий.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский, говоря про производственные проекты, отметил, что был создан ряд кластеров. По его словам, это масштабные составные инвестпроекты, состоящие из множества производственных площадок. В частности, указал он, в «Алабушево» был создан фармацевтический кластер, который позволил не закупать лекарства из-за границы. Так, на фармацевтических заводах самостоятельно создают субстанции, химические формулы и фармпродукты.

«Наши производители создают фармпродукты, не уступающие, а превосходящие по своему качеству зарубежные аналоги», - сказал Овчинский.

Он также выделил быструю сборку производителей беспилотных авиационных систем на площадке «Руднево». Овчинский подчеркнул, что в этом году был сформирован государственный гражданский заказ на продукцию этой отрасли. Федеральные и региональные ведомства начали активно закупать эту продукцию, добавил он.

В свою очередь гендиректор компании «Экотехпром» Илья Федоров отметил, что реализация первого соглашения о ГЧП является важной вехой для экологической отрасли. По его словам, долгосрочное взаимодействие правительства столицы с флагманским заводом по утилизации электрического и электронного оборудования создает условия для экономики замкнутого цикла. Также он отметил, что это формирует единую систему обращения с утратившей потребительские свойства техникой для предприятий Москвы бюджетной сферы.

Кроме того, по словам Федорова, такой альянс государства и бизнеса дает сигнал об инвестиционной привлекательности промышленности экологической направленности, что будет основой для масштабирования опыта на территории всей России. Москвичи и гости столицы являются конечными выгодоприобретателями сотрудничества, поскольку для них оберегается окружающая среда и сохраняется высокое качество жизни, добавил он.

