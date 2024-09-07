Завершился первый розыгрыш баллов в рамках программы «Миллион призов»
В Москве завершился первый розыгрыш акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов». Он приурочен к выборам депутатов Мосгордумы.
Известно, что победителями стали более 1,1 млн человек: 1 млн 122 тысяч в основном розыгрыше, 11 тысяч 250 — в дополнительном. Им удалось получить одну, три или пять тысяч призовых баллов. Их можно обменять на покупки у партнеров акции. Один балл приравнивается к одному рублю.
Отмечается, что в основном розыгрыше смогли принять участие москвичи, которые проголосовали онлайн на портале mos.ru или в спецтерминалах на избирательных участках 6 сентября.
При этом некоторые категории горожан гарантированно получат тысячу призовых баллов, если не победят в основном розыгрыше. Такие призы доступны для москвичей, которые участвуют в онлайн-голосовании впервые, и для пожилых людей старше 60 лет.
Организаторы акции направят победителям СМС-уведомления с номера DIT_MOS с информацией. Для получения приза необходимо до 30 сентября активировать специальный код на сайте программы «Миллион призов». Промокод будет действовать до 15 декабря 2024 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru