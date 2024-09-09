Завершено бетонирование силовых плит в паркинге проблемного ЖК «Квартал Триумфальный»

КП «УГС», подведомственный Департаменту строительства города Москвы, сообщил, что в паркинге проблемного ЖК «Квартал Триумфальный» завершено бетонирование силовых плит. Продолжается торкретирование (нанесение на поверхность бетонных или железобетонных конструкций слоя бетона или других строительных растворов под давлением), оно выполнено на 75%. Также идет бетонирование лестниц в паркинге.

В третьей и четвертой секциях жилого здания закончили бетонирование входных групп, оно продолжается в первой и второй секциях. В четвертой секции стяжка полов в местах общего пользования (МОП) выполнена на 2-18 этажах. Аналогичные работы ведутся в пятой секции. Монтаж стояков отопления в МОП завершается. Продолжаются работы по установке труб холодного и горячего водоснабжения и кладка переходных балконов. Смонтировано почти 80% окон.

Идут фасадные работы – продолжается монтаж утеплителя, стены готовят к установке облицовочного материала.

В индивидуальном тепловом пункте (ИТП) ведутся отделочные работы.

Во дворе жилого комплекса продолжаются работы по устройству водостока, произведена его врезка в здание.

Всего на площадке работают 330 человек. Количество рабочих увеличено в связи с усилением фасадных и инженерных работ.

Деятельность подрядных организаций, ведущих достройку жилых комплексов, контролирует Московский фонд защиты прав дольщиков, подведомственный Департаменту строительства города Москвы.

«Жилой комплекс «Квартал Триумфальный» на 415 квартир расположен на западе Москвы в районе Фили-Давыдково, квартал 1-2, корпуса 18, 18А. Общая площадь комплекса составляет 92 тысячи квадратных метров, куда включен жилой корпус из шести секций и двухуровневый подземный паркинг. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города. Росреестр зарегистрировал переход прав на земельный участок и объект незавершенного строительства от застройщика ЗАО «ФЦСР», который признан банкротом, к Московскому фонду защиты прав дольщиков. На данный момент 182 дольщика ожидают квартиры в комплексе. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2025 года», – рассказал руководитель Департамента строительства, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов.

Полномочия и функции, связанные с завершением возведения проблемных объектов за счет бюджетных средств, в соответствии с постановлением правительства Москвы от 27 сентября 2023 года №1785-ПП «О совершенствовании структуры органов исполнительной власти города Москвы» переданы Департаменту строительства столицы.

«Сейчас за счет городского бюджета достраивается семь проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 3,3 тысячи дольщиков», – отметил Рафик Загрутдинов.

