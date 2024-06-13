Заммэра Ракова: ЗАГСы Москвы в День России провели 165 торжественных церемоний

Более 165 пар в Москве выбрали для свадьбы День России, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Свадебные торжества проходили в трех дворцах бракосочетания и на пяти выездных площадках. В этом году спрос на свадебную церемонию в праздничную дату вырос в три раза», - сообщила она.

Более 50 площадок доступны для проведения торжественных церемоний в столице. Выбрать наиболее подходящее место позволит сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru.

С помощью фильтров можно выбрать разновидность площадки, стиль интерьера, музыку. Также сервис позволяет указать желаемую дату регистрации, максимальное количество гостей и другие интересующие параметры.

