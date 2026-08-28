Заммэра Ракова: в трех новых центрах женского здоровья Москвы пройдут дни открытых дверей

Дни открытых дверей пройдут 5 и 6 сентября в трех центрах женского здоровья Москвы. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, город последовательно развивает сеть центров женского здоровья в соответствии с новым стандартом акушерско-гинекологической помощи. В июне был открыт 17-й такой центр.

«Новый формат приходит на смену женским консультациям, интегрируется в структуру многопрофильных больниц и позволяет выстроить весь маршрут пациентки в одном медицинском пространстве. Перед началом работы учреждений мы проводим дни открытых дверей, которые уже стали доброй традицией. Такие мероприятия остаются востребованными: каждую экскурсию посещают более тысячи женщин», — отметила Ракова.

По ее словам, 5 и 6 сентября для женщин откроют двери три новых московских центра — при больнице имени В.В. Вересаева, при больнице им. Ф.И. Иноземцева и Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка». Ракова подчеркнула, что это даст возможность рассказать о новом подходе к оказанию помощи. В свою очередь, москвички смогут познакомиться с работой клиник, пообщаться со специалистами лично, получить ответы на важные вопросы о здоровье.

Для горожанок подготовили обширную программу. В Дни открытых дверей они смогут осмотреть помещения центров, кабинеты, оборудование и познакомиться с акушерами-гинекологами. Также в программу войдут лекции и розыгрыши призов. Для посещения экскурсий необходима регистрация.

В каждом из центров помощь пациенткам организуют по единому новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи.Учреждения оснащают современным оборудованием, внутреннюю логистику выстраивают так, чтобы женщина могла в одном месте получать всю необходимую помощь — профилактические и диагностические обследования, консультации специалистов и лечение, а также смогла заботиться о репродуктивном здоровье, готовиться к беременности и наблюдаться во время нее, после родов.

Центры обустраивают, создавая комфортную среду с удобной навигацией, комнатами матери и ребенка и другими решениями для москвичек. Вместе с работой мультидисциплинарной команды это позволяет сделать медицинскую помощь наиболее удобной на каждом этапе от первого обращения и до последующего наблюдения.

Узнать, как изменилась Москва за последние годы, какие инициативы для горожан реализуются сейчас и что ждет город и жителей в ближайшем будущем, можно на портале mos.ru в масштабном спецпроекте о развитии ключевых сфер столицы. Среди них промышленность, строительство, транспорт, здравоохранение, образование, спорт. На странице проекта «Здравоохранение» доступна информация о ходе реконструкции московских поликлиник и стационаров, внедрении цифровых сервисов и технологий с искусственным интеллектом.

