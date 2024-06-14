Заммэра Ракова: В 2023 году донорами крови в Москве стали почти 100 тысяч человек

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во Всемирный день донора крови, который отмечается 14 июня, рассказала о результатах в сфере столичной трансфузиологии.

Как отметила вице-мэр, донорская кровь играет важную роль в лечении и спасении жизней пациентов.

«В столичной системе здравоохранения каждые пять минут проводится трансфузия компонентов крови. Благодаря неравнодушным москвичам, в прошлом году было заготовлено более 250 тысяч литров крови, а донорами стало почти 100 тысяч человек, причем практически треть из них – впервые», — подчеркнула Ракова.

Участие доноров очень важно, поскольку искусственной альтернативы компонентам крови пока не существует. Стать донором может любой горожанин 18-55 лет. Сдать кровь можно в крупнейшем в России и Европе среди аналогичных учреждений Центре крови имени О.К. Гаврилова или в одном 11 многопрофильных стационаров Москвы, где работают отделения переливания крови. Учреждения оснащены современным оборудованием и применяют современные технологии при заготовке и хранении компонентов.

