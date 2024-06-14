Заммэра Ракова: В 2023 году донорами крови в Москве стали почти 100 тысяч человек
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во Всемирный день донора крови, который отмечается 14 июня, рассказала о результатах в сфере столичной трансфузиологии.
Как отметила вице-мэр, донорская кровь играет важную роль в лечении и спасении жизней пациентов.
«В столичной системе здравоохранения каждые пять минут проводится трансфузия компонентов крови. Благодаря неравнодушным москвичам, в прошлом году было заготовлено более 250 тысяч литров крови, а донорами стало почти 100 тысяч человек, причем практически треть из них – впервые», — подчеркнула Ракова.
Участие доноров очень важно, поскольку искусственной альтернативы компонентам крови пока не существует. Стать донором может любой горожанин 18-55 лет. Сдать кровь можно в крупнейшем в России и Европе среди аналогичных учреждений Центре крови имени О.К. Гаврилова или в одном 11 многопрофильных стационаров Москвы, где работают отделения переливания крови. Учреждения оснащены современным оборудованием и применяют современные технологии при заготовке и хранении компонентов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аналитики рассказали, как сэкономить на покупке авиабилетов
- Раненный в Горловке корреспондент НТВ Ивлиев остался без руки
- Жора Крыжовников удостоен премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
- СМИ: В Киеве произошел взрыв
- СМИ: Счета Ивлеевой заблокировали из-за долга в 11,3 млн рублей
- Треть россиянок не готовы строить отношения с мужчинами, не читающими книги
- В России признали террористической организацией «Грузинский национальный легион»
- Сериал «Дом дракона» продлили на третий сезон
- В Ижевске задержали пытавшегося поджечь объект инфраструктуры диверсанта
- Сотрудник управления Росреестра по ЯНАО задержан в Москве за взятки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru