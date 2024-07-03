Заммэра Ракова рассказала об использовании нового вида звуковых волн для реабилитации детей

Новый вид звуковой терапии для реабилитации детей с инвалидностью начали применять в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр подчеркнула, что город уделяет детям с особенностями здоровья повышенное внимание, в реабилитационных и реабилитационно-образовательных центрах применяются оборудование и технологии, позволяющие максимально эффективно развивать или восстанавливать утраченные функции и приобретать новые.

«Опыт, знания, профессионализм наших специалистов в сочетании с новыми разработками и методиками ориентированы на конкретные потребности и комплексную помощь каждому ребенку. Одна из передовых технологий, которая успешно применяется в Центре комплексной реабилитации "Бутово", –– биоакустическая коррекция, один из видов звуковой терапии», – указала Ракова.

В реальном времени электроэнцефалограмма мозга ребенка превращается в звуки, через наушники тот может слушать «музыку» своего мозга. Методика помогает при восстановлении функций и коррекции поведенческих нарушений и применяется у детей с церебральным параличом, аутизмом, сосудистыми заболеваниями мозга в возрасте от 3,5 года.

В реабилитационных центрах Москвы также доступен отечественный высокотехнологичный тренажер «Крисаф», одновременно работающий с мышцами туловища и нижних конечностей. Кроме того, в реабилитации детей применяют современные способы сенсорной интеграции, проводят реабилитационные занятия на симуляторе горнолыжной трассы для детей после сложных операций или ребят с церебральным параличом, используют мультимедийные комплексы виртуальной нейрореабилитации «Девирта Делфи».

