Заммэра Ракова рассказала о результатах работы московских поликлиник
Обновленный рейтинг взрослых поликлиник опубликовали в Москве, список возглавил филиал №1 городской поликлиники №220. Об этом рассказала мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Рейтинг составили на основе опроса пациентов, посетивших медучреждения. Горожане оценивали профессионализм, доброжелательность, командную работу, доверие, пациентоориентированность, уважение в поликлиниках.
«Каждый аспект их работы оценивался по шкале от 1 до 10. Нам было очень важно получить обратную связь от москвичей. Мы еще раз убедились в том, что они активно следят за преобразованиями в жизни города, так как многие жители столицы приняли участие в инициативе. Непосредственно их мнения и впечатления легли в основу обновленного рейтинга, который возглавил филиал №1 городской поликлиники №220», — сообщила Ракова.
По словам вице-мэра, подобные исследования дают медорганизациям дополнительную мотивацию для развития, позволяют проследить совершенствование системы оказания помощи, открывают возможность для прямого диалога с пациентами.
Вторым в рейтинге стал филиал №8 консультативно-диагностической поликлиники № 121, за ним следует филиал № 3 поликлиники №220. Рейтинг медучреждений регулярно обновляется, он позволяет горожанам познакомиться с показателями всех взрослых поликлиник Москвы и ориентироваться на актуальные данные, например, выбирая поликлинику для посещения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru