Заммэра Ракова рассказала о праздничной программе ко Дню матери в Москве
В Москве подготовили праздничную программу ко Дню матери, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
С 24 ноября по 1 декабря в Доме музыки, Центральном Детском Магазине, Останкинской телебашне, Театре имени Моссовета, Театре имени Пушкина, фудмолле «Три вокзала.Депо» и на ВДНХ пройдет масштабная выставка фоторабот, посвященная искусству материнства. Многодетные московские мамы на этих работах предстанут в образах с полотен Леонардо да Винчи, Адольфа Вильяма Бугро, Алексея Венецианова, Никифора Крылова и других великих художников.
В этот день школьники подарят мамам «маментинки» с теплыми пожеланиями. Помимо прочего с лекцией для детей выступит звездная мама, актриса Юлия Пересильд.
С 25 по 29 ноября во всех образовательных организациях Москвы пройдет лекторий для родителей «Мелодия отношений: как общаться эффективно с ребенком», приуроченный ко Дню матери. С 22 по 24 ноября в детских уголках центров госуслуг «Мои Документы» также состоятся мастер-классы, на которых дети смогут изготовить 3D-открытки или аппликации в виде аиста.
Как добавила Ракова, в Москве создают все условия для получения академического образования и раскрытия их талантов. В столице открыто более 130 тысяч кружков и секций, при этом 80% из них являются бесплатными.
«Мы модернизируем и строим детские поликлиники и больницы. Так, в следующем году мы достроим один из самых современных детских многопрофильных стационаров — больницу Святого Владимира. Мы поддерживаем москвичек в желании стать мамами, начиная от помощи в грамотном планировании беременности и до самих родов», – рассказала она.
Мам, которые находятся на лечениях с детьми в стационарах, поздравят с праздником юные художники Центральной художественной школы. Они создадут для них портреты, которыми затем украсят сумки-шопперы. Также детские поликлиники подготовили для мам «Поздравительные рецепты» с полезными рекомендациями. Помимо прочего в 10 поликлиниках города пройдет и социальная акция «Подарок за храбрость» совместно с ГК «Рики». Посетителям вручат сувениры от героев мультсериала «Тима и Тома», а 22 и 23 ноября в медицинских учреждениях пройдут развлекательные мероприятия с любимыми персонажами.
Дополнительно город к празднику украсят тематическими поздравлениями на медиафасадах Арбата и Останкинской телебашни.
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