Заммэра Ракова поздравила со 130-летним юбилеем врачей крупнейшей в стране психиатрической больницы

Крупнейшая в стране психиатрическая клиническая больница №1 им. Н.А. Алексеева отмечает 130-летие, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня больница им. Н.А. Алексеева — один из ведущих центров психиатрической помощи в стране. От лица правительства города Москвы я хочу поблагодарить каждого из более чем 3000 сотрудников за упорный труд», — сказала она.

По словам Раковой, за последние годы реставрационные работы прошли более чем в 10 корпусах больницы и филиалах учреждения. При ведении работ специалисты сохранили исторический облик зданий, которые являются объектами культурного наследия.

На базе больницы регулярно запускают уникальные проекты и внедряют инновационные методики. К примеру, в клинике памяти пожилым пациентам с когнитивными расстройствами доступно лечение, позволяющее восстановить когнитивные навыки и социальную адаптацию. В 2017 году начала работу клиника первого психотического эпизода, оказывающая помощь молодым пациентам, которые заболели впервые.

Также в 2024 году пятилетний юбилей празднует единственная в стране государственная клиника расстройств пищевого поведения, в которой для пациентов в тяжелом состоянии предусмотрен круглосуточный стационар. На базе стационара с 2023 году функционирует центр психолого-психотерапевтической помощи участникам СВО.

В ближайшие месяцы в больнице также откроют центры ментального здоровья, в которых специалисты будут оказывать москвичам комплексную психолого-психотерапевтическую помощь.

