Заммэра Ракова: Более 9 тысяч столичных старшеклассников учатся в ИТ-классах

Колледжи Москвы выпускают более четырех тысяч специалистов ИТ-отрасли ежегодно, это направление набирает популярность среди старшеклассников в школах города. Об этом рассказала в День программиста заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что в ответ на рост спроса на ИТ-специалистов Москва создала все условия для подготовки квалифицированных кадров.

«Московские колледжи сформировали инновационные площадки для развития талантливых кадров в этой отрасли. Они оснащены передовыми лабораториями, а свыше 70% обучения отводится на практику у ведущих российских работодателей. Такой подход дает ребятам не только развитие практических навыков, но и гарантирует им трудоустройство после окончания учебы», — рассказала Ракова.

Так, в текущем году на бюджет по ИТ-специальностям в городские колледжи поступили свыше 6 тысяч человек — в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Кроме того, познакомиться с профессией могут школьники, для которых действуют предпрофессиональные ИТ-классы. В новом учебном году они открылись в 168 школах, сегодня в таких классах обучаются свыше 9,4 тысячи старшеклассников. Учеба выстраивается по партнерской системе «школа—колледж—вуз—индустриальный партнер», для школьников проводят учебные дни и экскурсии в офисах крупных ИТ-компаний. Также в школах организованы специализированные курсы по программированию на разных языках, 3D-моделированию и аддитивным технологиям, искусственному интеллекту и другим направлениям.

Будущие айтишники проходят на базе колледжей подготовку по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», где учатся работе в Linux, настройке локальных сетей, обеспечению безопасной работы в интернете. Под руководством наставников из университетов-партнеров старшеклассники реализуют проекты-исследования в области физики и информатики, практические ИТ-решения, и затем защищают их на научно-практической конференции «Инженеры будущего».

В колледжах Москвы ИТ-специальность осваивают свыше 20 тысяч студентов. Востребованные направления реализуются в 32 учебных заведениях, которые сотрудничают с крупными отечественными компаниями, в том числе ПАО Газпром, ООО «РусБИТех-Астра», ИнфоТеКС, ООО «СБЕРБАНК-СЕРВИС», ПАО Ростелеком, ООО «Домодедово».

