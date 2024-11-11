Заммэра Ракова: Благодаря поддержке города почти 95% детей-сирот в Москве обрели родителей
Около 18 тысяч детей, которые по разным причинам остались без попечения родителей, проживают в Москве, почти 95% из них воспитывают приемные семьи. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во Всемирный день сирот, который отмечается во второй понедельник ноября.
Как отметила вице-мэр, найти настоящую семью ребятам, оставшимся без попечения родителей, помогают социальные службы.
«На сегодняшний день в столице проживают порядка 18 тысяч детей-сирот, и очень радует, что почти 95 процентов из них нашли любовь и тепло в приемных семьях. Это стало возможным благодаря выстроенной масштабной городской программе семейного устройства. Столичные органы опеки сопровождают приемные семьи на каждом этапе. У них есть свой личный куратор, который консультирует по актуальным вопросам, помогает с оформлением документов и поддерживает ребенка в период адаптации в новой семье», — рассказала Ракова.
Также для приемных семей действуют различные льготы и выплаты, психологическая помощь, проекты для поиска друзей и наставников — в частности, «Давай дружить!» и «Серебряное наставничество».
Для горожан, задумавшихся о приеме ребенка в семью, действуют разные программы и проекты: «Моя новая семья» с информацией о детях-сиротах и школой приемных родителей, «День аиста» со встречами ребят и кандидатов в опекуны в неформальной обстановке, сервис «Звонок аисту», благодаря которому потенциальные опекуны могут присоединиться к мероприятиям.
Кроме того, в рамках проекта «Давай дружить!» москвичи могут исполнить мечту ребенка из центра содействия семейному воспитанию, а старшее поколение может поделиться мудростью и теплом с ребятами на встречах «Серебряное наставничество».
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